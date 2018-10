Prefeitura de cidade do interior decretou situação de emergência no município

Equipes da Secretaria de Obras da prefeitura de Amambai aproveitaram a estiagem e intensificam os trabalhos para amenizar os danos provocados pelas intensas chuvas registradas no decorrer da semana passada na cidade.

De acordo com o prefeito, Edinaldo Bandeira, foram danificados diversos pontos do município, estradas, aterros e cabeceiras, provocando inclusive isolamento de determinadas regiões.

As ações emergenciais, segundo o secretário de obras no município, Augusto Espíndola, visaram restabelecer prioritariamente acessos a pontos em situação de isolamento e rotas de transporte escolar, por exemplo, porém a demanda é bem maior que a capacidade logística que a prefeitura comporta.

Diante dessa situação, norteada por levantamentos técnicos da Defesa Civil, a Prefeitura de Amambai decretou situação de emergência no município e espera socorro, principalmente do Governo do Estado, para recuperar estradas, pontes e aterros na zona rural do município, para estabelecer a normalidade do transporte escolar e a trafegabilidade nas vias rurais municipais, em Amambai, já que o período é de pleno plantio da safra de verão, sobretudo a soja.