Foi publicado no Diário Oficial de Campo Grande, nesta quarta-feira (28), o reajuste para o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), para 2019. O imposto, terá um reajuste de 4,28%, e foi decretado pelo prefeito de Campo Grande, Marcos Trad.

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), considerou o índice do reajuste com base no cálculo feito pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que apresentou uma variação de 4,28%, entre outubro de 2017 até setembro de 2018.

Os contribuintes deverão receber na primeira semana de dezembro, os 415 mil carnês do IPTU de 2019. De acordo com a Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento, a estimativa é arrecadar de R$ 20 a R$ 30 milhões já no período do pagamento antecipado, que vai de 1 a 31 de dezembro. No total, mais de R$ 250 milhões devem ser arrecadados até o fim de janeiro de 2019.