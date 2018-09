A mudança acontece devido ao desfile do dia 7 de setembro

Alguns itinerários dos ônibus que percorrem o centro de Campo Grande mudam temporariamente seu percurso nesta quinta-feira (6) e sexta-feira (7). Isso porque, em comemoração ao Dia da Independência do Brasil celebrado no dia 7 deste mês, a avenida Afonso Pena com a rua 13 de Maio serão interditadas interditadas para desfile.

As linhas 051 – B, 081, 082 e 086 seguirão pela avenida Afonso Pena, Avenida Calógeras, rua 26 de Agosto, rua Rui Barbosa, avenida Afonso Pena, daí para frente o itinerário segue o fluxo normal.

As linhas 051 – A, 081 e 082, seguirão pela avenida Afonso Pena, rua Rui Barbosa, rua Dom Aquino, Avenida Calógeras, avenida Afonso Pena, daí os ônibus seguirão o fluxo normal.

A linha 051 – B, seguirá pela avenida Fernando Correa da Costa, rua Pedro Celestino, rua Calarge, avenida Fabio Zahran, avenida Fernando Correa da Costa.

7 de setembro:

Na sexta-feira (7), das 5 às 13 horas, o itinerário dos ônibus serão alterados por conta da interdição da rua 13 de Maio entre a avenida Mato Grosso e a avenida Fernando Corrêa da Costa de Campo Grande.

A linha 053 e Convencional passará pelas ruas; 13 de Maio, avenida Mato Grosso, Avenida Calógeras, avenida Fernando Corrêa da Costa, rua Rui Barbosa, ou rua Barão do Melgaço.

Já os ônibus da linha 051 – B, 081, 082, 086 seguirão pela avenida Afonso Pena, Avenida Calógeras, avenida Fernando Corrêa da Costa, rua Rui Barbosa, ou avenida Afonso Pena.