Na manhã desta quinta-feira (26) a prefeitura da capital lançou duas licitações para execução de 25 quilômetros de pavimentação e oito quilômetros de recapeamento no Jardim Anache e em vários conjuntos habitacionais no entorno desta microrregião do Bairro Nova Lima.

A obra irá atender uma população de 40 mil habitantes. Serão investidos R$ 33,8 milhões de recursos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) Pavimentação, com 9% de contrapartida da prefeitura, que já está investindo mais R$ 20 milhões na região, com a etapa a da pavimentação do Nova lima.

No chamado Complexo José Tavares, serão investidos R$ 21.625.676,73, compreendendo 4,3 quilômetros de drenagem, 14,12 quilômetros de pavimentação, 3,6 quilômetros de recapeamento, abrangendo ruas como o trecho final da Avenida Zulmira Borba ( que no trecho entre a Avenida Cônsul Assaf Trad e a Jerônimo de Albuquerque será duplicada, dentro do projeto Nova Lima etapa A). Também será refeito o asfalto da Rosa Maria Lopes e da Santo Augusto.

Além do Residencial José Tavares do Couto, que dá nome ao complexo, receberão infraestrutura os conjuntos habitacionais Oscar Salazar, Silvestre I, II e III, Tarsila do Amaral, Vida Nova 2, José Prates, Coriolando da Silva Correa (I e II) e Parque Iguatemi, Tarsila do Amaral, Vida Nova II, José Prates, Coriolando da Silva Correa I e II e Parque Iguatemi. As propostas das empresas participantes do certame serão abertas dia 28 de agosto.

A abertura de propostas da licitação no Jardim Anache está programada para o dia 29 de agosto. O investimento previsto é de R$ 12.270.553,00, sendo R$ 1,9 milhão para implantação de 2,5 quilômetros de drenagem; R$ 6 milhões para 11 quilômetros de pavimentação e o restante dos recursos para recapeamento (4,6 km ), calçadas e acessibilidade (R$ 3,2 milhões).

Entre as vias que terão o pavimento refeito está a Rua Lino Villacha, que começa no prolongamento da Avenida Cônsul Trad (trecho da BR-163) e termina no Hospital São Julião. Também serão recapeadas ruas como a Francisco Pereira Coutinho, Farid Jorge, Hanna Anache e Elias Chacha, que receberá drenagem num trecho de 300 metros, para escoamento das águas pluviais no Córrego Botas.

A Rua Francisco Pereira, que começa no Anache e se estende até o prolongamento da Rua Marques de Herval (o corredor do Nova Lima), atravessa vários conjuntos habitacionais da região. A via será asfaltada no trecho ainda não pavimentado, após a Avenida Zulmira Borba.