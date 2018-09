Foi publicada, no Diário Oficial da capital (Diogrande) desta quarta-feira (5), a sanção da lei que autoriza a transmissão ao vivo dos processos de licitações públicas em Campo Grande. As reproduções serão feitas pelo portal da transparência do município.

O projeto de lei é de autoria do vereador Odilon de Oliveira e garante que todos os processos licitatórios serão transmitidos, exceto os pregões eletrônicos, os casos de dispensa e nos casos de inexigibilidade de licitação.

“Com todos os acontecimentos que estamos vivendo, a política está caminhando para um trabalho mais transparente. Esse projeto vai de encontro a isso”, declara Odilon.

A lei passará a vigorar dentro de 90 dias.