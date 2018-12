Cerca de dez mil pessoas prestigiaram o show da Família Lima na Cidade do Natal, ocorrido no domingo (23). Os gaúchos encantaram a todos que foram até os Altos da Afonso Pena assistir ao concerto. A música erudita com pegadas diferentes misturando o pop, o rock e até a música eletrônica e o funk fizeram todos vibrarem.

Para a secretária Municipal de Turismo e Cultura Nilde Brun, a cada ano que passa a cidade do natal está mais bonita. “Surpreende a cada. Acredito que a equipe que trabalhou intensivamente e com muita dedicação, com muito carinho, conseguiu, porque a gente só tem ouvido elogios”, disse.

Um dos grandes atrativos da cidade do natal é a programação cultural, de acordo com a secretária eles buscaram trazer um pouco de tudo para agradar a todos.

De acordo com a Guarda Municipal cerca de 10 mil pessoas passaram pela cidade do natal e curtiram o show no domingo (23). Além deste atrativo, o local oferece uma ampla área kids, artesanato e a presença do Papai Noel todos os dias, das 17h às 23 h. A decoração é toda inspirada no tema Ramos da Fé, da luz, da luminosidade, com o tradicional presépio instalado logo na entrada da Cidade do Natal.

A praça de alimentação tem um pergolado, que além de um charme especial, protege as famílias nos dias chuvosos. Os preços vão de R$ 3 a R$ 26, oferecendo lanches, salgados, comidas e sobremesas.