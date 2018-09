Cerca de 4.404 contribuintes já aderiram ao Programa de Recuperação Fiscal (Refis), em Campo Grande. A renegociação de dívidas da prefeitura municipal iniciou na segunda-feira (3), deste mês, e oferece até 90% de desconto nos juros.

“Temos um local que acomoda bem os contribuintes e o atendimento está sendo muito rápido. Nesta fase, nós estamos atendendo das 8 horas até as 16 horas, inclusive no horário de almoço”, disse o secretário de Planejamento e Finanças, Pedro Pedrossian Neto.

Com o Refis, o contribuinte inadimplente com o município poderá retomar sua capacidade de investimento. O morador da capital terá oportunidade de regularizar débitos que nele possam ser incluídos, decorrentes de créditos tributários e não tributários, constituídos ou não, inclusive os inscritos em Dívida Ativa, ajuizados ou não, com a exigibilidade suspensa ou não, em razão de fatos geradores ocorridos até 31 de dezembro de 2017.

Poderão ser incluídos no Refis parcelas vincendas de quaisquer créditos tributários e não tributários, decorrentes de saldos remanescentes de parcelamento ou reparcelamento, exceto os oriundos de infração de trânsito; indenização devida ao município por dano causado ao seu patrimônio e débitos de natureza contratual.

Para aderir ao Refis, o contribuinte deverá solicitar a emissão do Documento de Arrecadação Municipal (Guia DAM) com o benefício concedido para pagamento à vista, ou parcelado, na Central de Atendimento.

Serviço:

A Central de Atendimento funciona na Rua Arthur Jorge, 500 e o horário de atendimento é das 8 às 16 horas, inclusive no horário de almoço.