O trânsito está liberado no trecho da rua 14 de Julho entre as ruas Marechal Rondon e Maracaju

O trecho da rua 14 de Julho entre as ruas Marechal Rondon e Maracaju foi liberado para o tráfego de motoristas e pedestres após receber a pintura da sinalização feita pela Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran).

Assim como na primeira quadra, que passou por intervenção, entre a Fernando Corrêa e a Rua 26 de Agosto, neste trecho foram executados os serviços de “infraestrutura pesada”, como rede de água, drenagem, esgoto, telefonia e tubulação para rede elétrica. Essa é a segunda quadra a ser liberada desde o início das obras de requalificação do centro da cidade. Os serviços de execução das calçadas ainda serão feitos.

Com o novo layout previsto, a via fica com duas pistas de rolagem, duas pistas de estacionamento e calçada mais larga. A finalização dos trabalhos ocorre no ano que vem, com paisagismo, instalação de mobiliário urbano, câmeras de monitoramento e bicicletário. A requalificação prevê a modernização e implantação das seguintes infraestruturas: gás natural; rede de hidrantes; WiFi e CFTV; iluminação pública, sinalização viária e modernização semafórica.