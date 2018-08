Trad enumerou as parcerias com o governo e falou da importância delas

O prefeito Marquinhos Trad inaugurou na quarta-feira (15) a avenida Fadel Tajher Iunes, na região do Parque dos Poderes, que será um importante corredor do tráfego na região. As obras na região custaram R$ 35,3 milhões.

A avenida leva o nome do ex-procurador geral do Ministério Público Fadel Tajher Iunes falecido em 2017, e que foi referência tanto a sua instituição quanto à maçonaria da qual foi um dos líderes em MS.

Em seu discurso, Marquinhos citou a parceria com o governador Reinaldo Azambuja e com o ex-secretário Marcelo Miglioli, que “ajudou-nos em importantes ações para Campo Grande”. Trad enumerou as parcerias falou da importância delas, e pela segunda vez, citou o governador e o ex-secretário.

A inauguração teve um aspecto mais alegre que as demais com show da “Banda de Ontem”, prova ciclística e foguetório.