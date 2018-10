O espaço recreativo contou com parceria de universidade particular

Na semana voltada especialmente para as crianças, o prefeito Marquinhos Trad, entregou na manhã desta segunda-feira (8), o parquinho de pneus que ficará à disposição do público infantil que participa das atividades do CRAS Jardim Aeroporto. Além do espaço recreativo, a prefeitura, em parceria com a Universidade Católica Dom Bosco (UCDB), inaugurou uma horta comunitária no Centro de Referência de Assistência Social Dr. Albino Coimbra Filho.

Durante o ato de inauguração dos dois projetos, realizado na quadra esportiva do CRAS, o prefeito lembrou-se da importância das parcerias para acelerar melhorias das condições de vida da população. “Ninguém faz nada sozinho e essa parceria com a UCDB vem ao encontro com uma das nossas prioridades, que é o bem estar e a qualidade de vida da população. O parquinho vai garantir a felicidade e o sorriso das crianças. Já a horta assegura alimentação saudável, entrosamento da comunidade e consciência ambiental”, disse.

O titular da SAS, José Mário Antunes, também falou das parcerias, como item indispensável para os avanços de projetos, principalmente na assistência social. “Todas as parcerias são importantes, desde a mais singela até as que envolvem projetos grandiosos. Cada atitude vai beneficiar alguém que precisa. Esse parquinho e a horta vão beneficiar famílias que demandam dos nossos atendimentos e certamente farão a diferença no dia a dia dessas pessoas”, considerou.

Em nome da UCDB, a coordenadora da Área de Programas e Projetos de Extensão, Edmara Martins, agradeceu a oportunidade da parceria, que traz benefícios não apenas para a população, mas também ajuda os acadêmicos a colocarem em prática aquilo que aprendem na universidade. “Agradeço a oportunidade que a prefeitura nos dá para essa parceria que envolve nossos professores e acadêmicos com a comunidade. Ganham as famílias da região, com o uso da horta e do parquinho, mas ganham também nossos estudantes, que conseguem dialogar com a comunidade e aperfeiçoam tudo o que aprendem, colocando os projetos em prática e ainda beneficiando pessoas que precisam de atenção especial”, ressaltou Edmara.

Atualmente, 135 crianças participam das atividades do CRAS Jardim Aeroporto, no contra turno da escola. Além do público infantil, a unidade assiste 50 idosos e 20 gestantes, além da demanda dos demais serviços que atende cerca de 1,6 mil pessoas durante o mês.