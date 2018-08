A entrega da revitalização do “Relógio da Calógeras”, Dr. Renato Barbosa de Rezende, que estava marcada para acontecer às 19h desta quarta-feira (22), foi adiado em virtude do mau tempo. O monumento está instalado no canteiro central da avenida Afonso Pena, esquina com a avenida Calógeras.

A Praça Pantaneira que seria reinaugurada na quinta-feira (23), às 8h30, também terá a solenidade adiada pelo mesmo motivo. A Praça fica no Paço Municipal, entre a rua 25 de Dezembro e rua Barão do Rio Branco.

Uma nova data para os eventos será marcada e divulgada.