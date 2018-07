O evento aconteceu nesta terça-feira e contou com a presença do prefeito

Os integrantes do comitê gestor do Subsistema de Atenção à Saúde do servidor público, do Instituto Municipal de Previdência de Campo Grande (IMPCG), foram empossados nesta terça-feira (31). A posse para o biênio 2018-2019, ocorreu no gabinete do prefeito da capital, Marquinhos Trad (PSD).

Os membros do conselho do IMPCG foram nomeados por meio do Decreto nº 1.1518 de 21 e julho de 2018, publicado no Diário Oficial de Campo Grande no dia 22 de junho deste ano.

Para o prefeito, os conselheiros assumem uma importante função de cumprir os princípios da legalidade e eficiência nos trabalhos à saúde dos servidores. “Eles agora têm o compromisso de acompanhar os trabalhos do IMPCG que tem a função de atender mais de 25 mil servidores”, disse.