Um dos pontos turísticos de Campo Grande, o Mercadão Municipal completa 60 anos de história. Entre as tantas mercadorias regionais que fazem parte do Mercadão, o tradicional pastel é a referência do local quando o assunto é gastronomia. E na última quinta-feira (30), começou a 6ª edição do Festival do Pastel.

A cerimônia contou com a presença do chef de cozinha Paulo Machado, campo-grandense campeão da Batalha do Estrogonofe do Fantástico. Representando Mato Grosso do Sul, ele venceu a competição com uma receita com um ingrediente diferente: carne de jacaré.

Na programação, que começou na quinta e segue até o dia 2 de setembro, estão previstas atrações musicais, elaboração de receitas ao vivo em uma cozinha-show, concurso de receitas, sorteios e exposição histórica.

A expectativa da Associação dos Comerciantes do Mercado Municipal de Campo Grande (Associmec), organizadora do evento, é de receber, nesse período, 70 mil pessoas, aumentando as vendas dos comerciantes em 30% em relação aos dias normais.

A associação enfatizou que a programação visa dar destaque aos produtos vendidos e encontrados muitas vezes somente no Mercadão, como espécies de peixes, produtos naturais, sementes, temperos, frios e etc.

História

Quem é daqui sabe que o local, inaugurado em 30 de setembro de 1958, às margens dos trilhos da Noroeste, tem muito a contar. O espaço que nasceu da doação do terreno de Antônio Valente cresceu e hoje é um dos pontos mais tradicionais da cidade. Gerações inteiras cresceram ali, não somente dos comerciantes, como dos clientes, que de geração em geração frequentam o local.

O Mercadão tem uma área construída de 2.494 metros quadrados, distribuídos em 144 bancas e 79 boxes com variedade de recursos hortifrutigranjeiros, doces regionais, laticínios, peixes, ervas medicinais, farináceos, temperos, condimentos, artesanato e alimentação. São cerca de 600 trabalhadores atuando.

Confira a programação:

- Domingo

9 horas – Cozinha Show Chef Senac

9h30 – Show com Marlon Maciel

10 horas – Show Regional com grupo Taiko

12 horas - Encerramento