A Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio da Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano (Planurb) e da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur), entrega no próximo feriado (11) a primeira etapa da requalificação da Orla Ferroviária.

Nesta primeira parte, o monumento da Maria Fumaça será inaugurado. O monumento, de 5 metros de altura, 20 de comprimento e cerca de 20 toneladas, ficará suspenso em um balanço que dará a impressão que ele levantará vôo. Também haverá um toten com QRCode com um texto informativo da Maria Fumaça, produzido pelo prof. Paulo Cabral, do Instituto Histórico e Geográfico de Mato Grosso do Sul.

Em parceria com o Governo do Estado, a Prefeitura prepara uma grande festa com show do Geraldo Espíndola, que vai apresentar uma música inédita feita especialmente para a ocasião. Ele vai cantar a música junto com a orquestra sinfônica de Campo Grande e crianças da Aldeia Indígena, que são assistidas pela Fundação Ueze Zahran.

O show finaliza na voz marcante de Almir Sáter, um de nossos artistas mais expoentes.

Etapas seguintes

Para as outras etapas, está sendo concluído convênio com o Banco Internacional do Desenvolvimento (BID), que já aprovou o primeiro passo, a concepção da ideia.

No projeto completo, a Orla Ferroviária passará por uma requalificação geral que mudará completamente sua estrutura. O espaço vai receber bicicletários, totens com QRCode, wifi livre (já em funcionamento), equipamentos esportivos e intergeracinais, playground e habitações de interesse social.

O projeto da Orla Ferroviária vai da avenida Mato Grosso até a Afonso Pena, e também da Avenida Calógeras, entre as ruas 7 de Setembro e Antônia Maria Coelho.