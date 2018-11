A Agência de Habitação Popular de Mato Grosso do Sul (Agehab) notificou moradores de Caarapó por irregularidade contratual. Neste caso, os moradores estão inadimplentes, descumprindo uma das cláusulas do contrato. O edital de notificação foi publicado na edição 9.789 do Diário Oficial do Estado (DOE).

No município foram notificados moradores do conjunto residencial Jardim Shalom II e loteamento Capitão Vigário. A não regularização da situação no prazo de dez dias, contados da data de publicação, beneficiará a Agência o ajuizamento de ação judicial cabível.

Os beneficiários deverão entrar em contato com o Departamento de Habitação do município em que o imóvel se encontra ou contatar a Agehab pelos telefones (67) 3348-3120/ 3144 ou 3151, das 7h30 às 13h30, ou ainda comparecer pessoalmente à rua Soldado PM Reinaldo de Andrade, 108 Tiradentes.