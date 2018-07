Os moradores de Campo Grande foram alertados nesta quarta-feira (25), sobre algumas normas necessárias para garantir o direito ao programa “Bolsa Família”. As orientações foram realizadas pela equipe da Secretaria Municipal de Educação (Semed), e uma das dicas é acompanhar a frequência dos filhos, na escola.

Além da frequência, os pais devem ficar atentos ao desempenho da criança nas salas de aulas. De acordo com a gerente de Informações Gerenciais, Delfina Melgarejo, manter os filhos na escola é uma das principais condicionalidades do programa do Governo Federal. “Cabe aos pais ou responsáveis manterem os filhos na escola para não perder o direito ao benefício, por isso sempre participamos de reuniões para esclarecer todas as dúvidas”, explicou.

O programa exige uma frequência escolar mínima de 85% da carga horária mensal para estudantes de 6 a 15 anos e de 75% para estudantes de 16 e 17 anos. “Nós procuramos mostrar às famílias a importância de incentivar os filhos a não faltarem às aulas, não apenas para garantir o benefício, mas para que eles tenham a oportunidade de estudar e, no futuro, ter condições de ter uma vida financeira melhor”, disse Delfina.

Caso os filhos mudem de escola, é preciso informar os novos dados no Cadastro Único. “Se não tivermos a informação de onde a criança está matriculada, não poderemos fazer o acompanhamento escolar dela. Isso pode levar a uma suspensão ou a um cancelamento do benefício”, pontuou a gerente.

Durante a matrícula, também é importante avisar a escola, que o aluno é beneficiário do programa. A informação permite à instituição, saber que a frequência do aluno precisa ser registrada no Sistema Frequência do Ministério da Educação.

Por meio das condicionalidades, o Governo Federal consegue identificar as famílias que estão com dificuldade de acessar os serviços de educação. Nesses casos, elas passam a receber atenção prioritária da assistência social para que voltem a ter acesso a esses serviços regularmente.