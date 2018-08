A “Mostra de turismo de Campo Grande”, inicia nesta quarta-feira (22) e vai até à sexta-feira (25), deste mês. O evento está sendo promovido pela Secretaria de Cultura e Turismo (Sectur) e faz parte da programação dos 119 anos da capital.

O evento contará com uma programação temática que envolve palestras, trilha urbana e de aventura, lançamento de totem para observação de aves e outras atividades.

Segundo a superintendente de Turismo da Sectur, Juliane Salvadori, a mostra é o resultado de um ano inteiro de trabalho, de reuniões, visitas técnicas e construção de plano de trabalho.

“A mostra vai apresentar os produtos e roteiros turísticos de Campo Grande. Em um ano de trabalho construímos bastante e este encontro é mais uma das nossas ações para fortalecer o turismo em Campo Grande”, explica Juliane.

Confira a programação;

22/08 – Quarta-feira

07h45 – Abertura Oficial da Mostra de Turismo

Local: Auditório do Museu das Culturas Dom Bosco

– Palestra com Elzário Júnior – Presidente da ABBTUR (Associação Brasileira de Turismólogos e Profissionais do Turismo) Nacional.

Tema: Turismólogo, profissão de interesse público.

– Lançamento do material promocional de Campo Grande-MS

14h – Reunião técnica sobre profissionais do turismo local

Local: Instituto Histórico e Geográfico de Mato Grosso do Sul

23/08 – Quinta-feira

08h – Palestra com o Guia de Turismo Carlos Iracy Coelho Neto

Tema: Turismo em Trilhas Urbanas: Conhecendo Campo Grande-MS

Local: Museu de Arte Contemporânea de MS

13h30 – Roteiro Trilhas Urbanas (Centro Histórico)

Local de saída: Praça Oshiro Takemori (Conhecida como Praça das Índias, no Mercadão Municipal)



24/08 – Sexta-feira

14h – Press Trip

Local: Esplanada Ferroviária (Exclusivo para Jornalistas)

15h – Lançamento do totem para observação de aves de Campo Grande

Local: Horto Florestal



25/08 – Sábado

06h – Birdwachting (Observação de Aves)

Local: Parque das Nações Indígenas (Portão do Museu das Culturas Dom Bosco).

14h – Visita técnica ao Morro do Ernesto – Trilha

Local: Morro do Ernesto



Serviços: Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 4042-1313.