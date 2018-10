O novo layout da eua 14 de Julho, na quadra entre as ruas Marechal Rondon e Maracajú, está deixando muitos motoristas em dúvida na hora de estacionar. Com a requalificação, a via ficou com duas pistas de rolamento (anteriormente eram três), duas pistas de estacionamento e calçadas mais largas (que ainda não foram executadas).

Para entender melhor, o trecho agora está um pouco diferente porque as áreas de estacionamento foram feitas com piso intertravado, um material que se difere da pista de rolamento, por onde trafegam os carros.

A diretora-adjunta da Agetran, Andrea Figueiredo, informa que “o estacionamento em toda a sua extensão, deve ser feito paralelo à guia. Ela explica que a sinalização da via é provisória, já que, futuramente, a pista de rolamento será complementada em seu pavimento e a sinalização refeita definitivamente. Ela observa que tem que respeitar que o estacionamento deve ser feito apenas dentro da baia, não podendo, desta forma, estacionar no ângulo de 45 graus”, completa.