A dupla sertaneja Munhoz e Mariano fará nesta segunda-feira (17), uma "violada solidária" na Cidade do Natal. A partir das 18 horas os cantores e outras duplas da cidade vão se reunir no local em uma roda de viola e tomar tereré. Nas redes sociais, os sertanejos pedem que, quem passar pelo local, leve um brinquedo para ser doado a crianças neste fim de ano.

Na sequência, a partir das 19 horas, haverá apresentação do projeto Rede Solidária. O grupo é formado por crianças e adolescentes entre 6 e 16 anos, do Bairro Dom Antônio Barbosa, que desenvolve atividades de música, dança e teatro.

Às 20 horas, quem promete emocionar o público é o Coral da Sociau (Sociedade de Jovens Adventistas da Igreja Adventista do Sétimo Dia do Bairro Universitário). Composto por 70 vozes, o coral levará para o público da Cidade do Natal um repertório com canções a respeito do nascimento de Jesus.

Logo depois, às 20h30, o Coral da Secretaria Municipal de Educação (Semed) chega com músicas regionais e natalinas. A composição do coral conta com professores, servidores municipais e moradores da região da Vila Margarida.

E quem encerra a noite de segunda-feira na Cidade do Natal é o Coral Vozes de Francisco, Coral Vozes de Aparecida, Coral São João Batista, Coral Santa Rita, Coral Imaculado Coração de Maria e Coral Senhor do Bonfim.

A Cidade do Natal foi aberta dia 8 e segue até 6 de janeiro, das 17 às 23 horas.