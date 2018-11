Com 24 ambientes assinados por 44 profissionais entre arquitetos, designers de interiores e paisagistas, a quinta edição da CASACOR MS está de portas abertas no Shopping Bosque dos Ipês até o dia 02 de dezembro. A maior mostra do segmento das Américas propõe soluções práticas, ideias inovadoras e conceitos próximos do público em geral. Com o tema “Casa Viva”, os profissionais, em parceria com seus fornecedores, traduziram os ambientes como refúgio físico, mental e espiritual, além de abranger a tendência de reconexão com a natureza, promovendo encontros e agregando valor aos relacionamentos por meio do cenário.

“Nós recebemos esse convite da CASACOR MS muito provavelmente por conta da identificação do shopping com a arquitetura, que é diferenciado e sempre foi uma preocupação dos empreendedores desde o início de sua construção. Está sendo um prazer receber uma mostra como essa dentro do nosso ambiente”, aponta Adriana Flores, superintendente do Shopping Bosque dos Ipês.

A mostra conta com ambientes funcionais como um bar e restaurante, que além de contar com um conceituado cardápio, inspirado na culinária peruana e uma carta de drinques preparada com exclusividade, ainda agrega apresentações de dança e intervenções culturais.

Para a diretora executiva da mostra, Tatiana Ratier, a CASACOR é uma oportunidade de empreendedores e visitantes integrarem novas ideias.

A mostra firmou uma parceria com entidades e artistas do estado com a intenção de promover a interação entre profissionais. É possível encontrar nos ambientes pinturas, esculturas, fotografias e outros elementos de artistas conceituados de Mato Grosso do Sul, além de outros nacionais e até internacionais.

Os ingressos para a mostra custam R$ 40,00 e R$ 20,00 meia e podem ser adquiridos na bilheteria da mostra ou no site www.ingressorapido.com.br.

Horários

Terça-Feira a Sexta-Feira: 16h às 22h

Sábado: 13h às 22h

Domingo: 13h às 19h

Segunda: fechado para manutenção