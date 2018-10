Devido ao grande volume de chuvas em Mato Grosso do Sul, nove cidades decretaram situação de emergência municipal. As cidades são Tacuru, Iguatemi, Coronel Sapucaia, Amambai, Paranhos, Itaquiraí, Caarapó, Jardim e Bandeirantes. A Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (Cedec) já iniciou às vistorias nos municípios atingidos e providenciou o suporte necessário para atender à população.

Dos locais em alerta, a Defesa Civil Estadual decretou emergência em Caarapó, Jardim e Bandeirantes. Os três municípios também já foram reconhecidos em situação de emergência pela Defesa Civil da União, o que garante mais agilidade na obtenção de recursos, sejam financeiros ou materiais.

Já as outras cidades, que possuem apenas decreto municipal de situação de emergência, como Tacuru, precisam finalizar a entrega de relatórios para que o Estado possa também decretar a situação de emergência por eles.

Conforme coordenador da Cedec, tenente-coronel Fábio Catarineli, o decreto estadual é de extrema importância, pois é por meio dele que as cidades obtêm serviços oferecidos pelos órgãos estaduais, como Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul). “O Estado está atento às necessidades dos municípios e quando solicitam, fazemos a distribuição de kits de ajuda humanitária, colchões, cesta básicas, lonas, medicamentos, além da oferta de outros serviços, como a Agesul, que trabalha no restabelecimento de estradas rurais e outras ações”.

Outros dois municípios, Corumbá e Novo Horizonte do Sul, ainda estão em situação de emergência, mas não devido às chuvas recentes. “O decreto de emergência é válido por 180 dias, e é o caso dessas duas cidades. Corumbá declarou em maio, quando ocorreu a cheia do rio Paraguai. Novo Horizonte do Sul decretou em julho, por causa da chuva que atingiu a cidade”, explica.