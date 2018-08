Na tarde de quinta-feira (30), a Prefeitura de Campo Grande, em parceria com o Consórcio Guaicurus, lançaram o novo Cartão Recarregável ao Portador, com o intuito de substituir o cartão unitário.

De acordo com a assessoria, o Cartão Recarregável ao Portador também será gratuito, e por não haver a necessidade do seu recolhimento, o usuário poderá recarregá-lo sempre que necessário, sendo que a cada viagem ganhará 50 pontos, e ao acumular 1.000 pontos, terá o direito a uma passagem gratuita.

Segundo o diretor do Consórcio Guaicurus, João Rezende Filho, os usuários do transporte coletivo poderão requerer o novo cartão em qualquer terminal e nos demais pontos de venda credenciados. Para recarregá-lo, o usuário poderá efetuar o pagamento por meio de cartão de crédito, utilizando o aplicativo Peg-Fácil para smartphones. “Dessa forma, o interessado não precisará pagar a vista pelos créditos, já que a cobrança virá na fatura do cartão de crédito”, destacou João Rezende.

Para o prefeito Marquinhos Trad, a criação do novo produto vai trazer mais comodidade aos passageiros, por meio do uso da tecnologia. “A iniciativa é bastante interessante e vai contribuir para que possamos ampliar a qualidade dos serviços prestados aqui em Campo Grande”, destacou.

O saldo dos pontos acumulados estarão disponíveis para consulta nos equipamentos de recarga e consulta existentes nos terminais de transbordo e estação Peg Fácil, no site do Consórcio Guaicurus www.consorcioguaicurus.com.br e no aplicativo Peg Fácil .

Em caso de perda, extravio ou roubo – por não ser identificado seu portador –, não caberá qualquer ressarcimento de seu saldo.

Na solenidade realizada no gabinete do prefeito, participaram também o presidente da Agência Municipal de Transporte e Trânsito, Janine de Lima Bruno, e o presidente da Agência Municipal de Regulamentação, Vinícius Leite Campos, além do presidente da União dos Passageiros do Transporte Público, Antônio Duarte.