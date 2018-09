As obras de pavimentação do Residencial Belinatte, que está paralisado há quatro anos será retomada em Campo Grande. A informação foi divulgada nesta segunda-feira (10), pela assessoria de imprensa da prefeitura municipal. Os trabalhos devem voltar em até 60 dias.

Conforme a assessoria da prefeitura, as obras pararam porque a empreiteira vencedora da primeira licitação pediu rescisão do contrato com apenas 31% do serviço realizado.

O Residencial Belinatte é um bairro localizado na região do Imbirussu e concentra 133 imóveis. Hoje foi publicado no Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande) a homologação do resultado da nova concorrência, com orçamento de R$ 1.929.962,96.

Serão executados 640 metros de drenagem, 2,4 quilômetros de pavimentação, além do recapeamento da avenida Wanderlei Pavão, principal via de acesso ao Jardim Aeroporto, trecho entre as avenidas Júlio de Castilhos e Professor José Barbosa Rodrigues, além de calçamento e sinalização.