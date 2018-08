As obras de revitalização da escola municipal Professora Oneida Ramos, localizada no bairro Jardim Campina Verde de Campo Grande foram entregues nesta quarta-feira (8). A reforma totalizou R$ 308.120,17, e foi realizada em parceria com a empresa Tecnologia, Engenharia e Construção (Tecol).

No local, foram construídos dois banheiros para a educação infantil, adaptados para crianças com deficiência, e um solário que também irá contemplar os alunos da pré-escola. O espaço conta com pinturas lúdicas que irão auxiliar os professores nas atividades pedagógicas e de lazer.

A revitalização da escola faz parte das comemorações dos 20 anos da unidade, e íntegra a programação de aniversário de Campo Grande. As obras contemplaram 940 alunos da educação infantil ao nono ano do ensino fundamental, além dos 120 funcionários.