O edital da nova licitação para retomada e conclusão das obras do Centro de Educação Infantil (Ceinf) da Vila Nasser foi lançado na segunda-feira (3) pela Prefeitura Municipal de Campo Grande. As obras estavam paralisadas há mais de quatro anos, com 45% do projeto executado.

De acordo com a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, foi necessário um novo certame porque a empresa vencedora da primeira concorrência pediu rescisão do contrato. As propostas poderão ser apresentadas até o dia 4 de outubro.

Só para refazer o que foi depredado, será preciso aplicar R$ 518 mil, quase 40% do que já tinha sido gasto na construção. Mais de R$ 2 milhões será investido para terminar o prédio, onde já houve investimento de R$ 1.320.240,41.

Dos R$ 1.320.240,41 aplicado até aqui, R$ 757.406,81 foram de recursos da Prefeitura e R$ 562.836,66 do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).

O Ceinf da Vila Nasser tem 1.211 metros quadrados de área construída, com previsão de atender 180 crianças na faixa etária da educação infantil. Está projetado para oito salas de aula, com área de repouso e solário individual. Já as salas de berçário terão banheiros internos. Estão previstas sala com secretaria, refeitório, lactário para os berçários e cozinha.