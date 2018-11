O prefeito Marquinhos Trad, garante que as fortes chuvas que atingiram Campo Grande nos últimos dias, não pararam as diversas obras que são executadas na cidade.

Marquinhos usou as redes sociais para mostrar o andamento de três das principais obras na capital, o Reviva Campo Grande, os serviços de tapa-buracos e as obras de revitalização e controle de enchentes, no Rio Anhanduí.

A obra no rio Anhanduí, que se arrastava há cinco anos e preocupava os motoristas e moradores da região com os constantes riscos de erosão, já começa a mostrar resultados. A “estrutura de gabião” para contenção de escorregamentos e desabamentos que já foi levantada nas margens, não foi comprometida com as chuvas dos últimos dias. “Mesmo diante das fortes chuvas, os trabalhos aqui na avenida Ernesto Geisel continuam”, disse o prefeito.

Na mesma publicação, Marquinhos convida a população para visitar a obra de requalificação do centro da cidade, o Reviva Campo Grande. O Reviva já tem 35% da obra concluída. Os trechos estão sendo liberados e, em dezembro, a obra será suspensa para não atrapalhar as vendas de fim de ano. Os serviços na rua 14 de Julho serão retomados no dia 6 de janeiro de 2019 e a previsão para a conclusão da obra é março de 2020.

Os serviços de tapa-buracos aumentam em decorrência das chuvas e o prefeito percorre as regiões onde as equipes estão e garante que os trabalhos da recuperação da pavimentação asfáltica continuam, mesmo com o mal tempo.