A mudança ocorreu devido as obras do Reviva Campo Grande

As linhas 85 (Morenão/ Julio de Castilho), 80 (Aero Rancho/ General Osório), 83 (Expresso/ Aero Rancho/Nova Bahia) e 87 (Guairucus/General Osório) tiveram itinerários alterados a partir desta quarta-feira (5), no centro da cidade, em função das interdições necessárias para a continuidade das obras do Reviva Campo Grande.

Os ônibus não passarão mais pela rua 14 de Julho e passam a circular pela Rua Rui Barbosa, que tem faixa exclusiva, para o transporte coletivo.

O terminal pré-pago de embarque da Praça Ary Coelho, por onde passam diariamente 10 mil usuários, foi transferido para a Rui Barbosa, entre as ruas Barão do Branco e Dom Aquino. A estrutura construída neste ponto foi ativada e já está recebendo os usuários.

Rotas

Segundo a Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran), os ônibus das linhas 85 e 87, que já há algumas semanas vêm pela Rui Barbosa , após deixarem o Terminal Morenão, desde a rua Hélio de Castro Maia, terão uma pequena alteração. A partir de hoje, não farão mais a conversão à esquerda para entrar na 15 de Novembro e daí chegar ao terminal da Praça Ary Coelho, na 14 de Julho. Seguirão pela Rui Barbosa, passará a ter uma estação de embarque Peg-Fácil e seguirá até a Rua Maracaju, por onde o 85 chegará a Avenida Ernesto Geisel e segue seu itinerário normal.

Já os ônibus da linha 87 depois de entrarem na Maracaju (vindo da Rui Barbosa), percorrerão a 14 de Julho até a rotatória com a Mascarenhas de Moraes. Quando as obras do Reviva avançarem, o acesso à 14 de Julho será pela Avenida Mato Grosso.

Já as linhas Aero Rancho/General Osório e Expresso Aero Rancho/Nova Bahia, terão seu itinerário pela Rua 26 de Agosto. Ao invés de entrar na 14 de Julho, subirão até a Rui Barbosa, por onde continuarão até a Rua Antonio Maria Coelho e partir daí seguem o itinerário já estabelecido.