O titular da Secretaria de Estado de Segurança Pública de Mato Grosso do Sul (Sejusp), Antônio Carlos Videira, anunciou durante o lançamento da Operação Boas Festas na manhã desta segunda-feira (3) que a segurança terá o reforço de uma aeronave.

Videira explicou que o helicóptero da Polícia Militar (PM) será utilizado na capital e em municípios do interior para apoiar as operações terrestres. Ao todo, a PM vai aumentar em 5,5 mil o efetivo nas ruas de todo o Mato Grosso do Sul. Mil ficarão em Campo Grande.

As tropas do Corpo de Bombeiros e a equipes da Polícia Civil também ganharão reforço. Serão mais 200 bombeiros militares e 300 policiais civis atuando nas ruas da capital. “Também terá aumento a perícia e os destinatários da segurança pública, que são a Agepen e as Uneis. Isso para que possam imprimir celeridade na destinação do produto: droga apreendida e pessoas presas”, disse o secretário.

Operação Boas Festas

Serão 32 dias de policiamento especial de fim de ano que começa hoje e segue até o dia 4 de janeiro de 2019. “Esse reforço é importante por causa da grande circulação de dinheiro no comércio – 13° salário do setor público e da iniciativa privada. Com esse aumento no efetivo damos uma segurança maior aos cidadãos que vão às compras de Natal e Ano Novo”, pontuou o governador Reinaldo Azambuja.