A proposta foi apresentada nesta semana no Legislativo estadual

Um projeto obriga os hospitais e maternidades de Mato Grosso do Sul a orientar os pais de recém-nascidos sobre os primeiros socorros. A proposta foi apresentada na última quinta-feira (2), na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, pelo deputado estadual, Marcio Fernandes (MDB).

De acordo com o Projeto de Lei 127/2018, os locais deverão fornecer a orientação e treinamentos para primeiros socorros para os pais ou responsáveis de recém-nascidos. As instruções vão contribuir para os casos de engasgamento, aspiração de corpo estranho e prevenção de morte súbita.

“A garantia de que os responsáveis por uma criança possam ter condições de lhes prestar o mínimo de assistência ante uma emergência pode ser crucial para a definição entre a vida e a morte. A asfixia é a primeira causa de morte, entre os acidentes, de crianças com até um ano no Brasil e pode ser consequência de vários fatores, sendo o principal deles a obstrução mecânica das vias aéreas, quando o bebê engasga com líquidos, alimentos ou pequenos objetos”, explicou o parlamentar.