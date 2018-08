Apesar de o evento ter acontecido no sábado (25) o palanque da “Marcha para Jesus” segue montado na Via Park, e deve causar mais um dia tenso no trânsito da região, em plena segunda-feira (27).

Na quinta-feira (23) e na sexta-feira (24), a montagem do palanque bloqueou o trânsito na via e congestionou toda a região. Uma boa oportunidade para a prefeitura passar a determinar que os promotores de eventos tenham horários para desmontar estruturas, quando elas estiverem em vias públicas. O que deveria valer também para o município, nos casos em que a estrutura é cedida pelo poder público em promoções de grande monta, como no caso deste fim de semana.

Enquanto isso são os motoristas que seguem “pagando o pato”.