O Parque das Nações Indígenas localizado na avenida Afonso Pena de Campo Grande é uma opção de lazer para esse final de semana. O local oferece estrutura para diversas atividades físicas. Outra escolha é o Parque dos Poderes, que também proporciona diversão para a família possibilitando o contato com a natureza.

O Parque das Nações funcionará em horário normal, das 6h às 21h30. Com 119 hectares, o local oferece quadras de esportes, pista de skate, patins e bicicleta, sanitários, pista para caminhada e corrida de quatro mil metros, além de parquinhos infantis.

Um lago, formado próximo à nascente do córrego Prosa, é um atrativo a mais para quem passeia pelo local. Existe ainda uma grande quantidade de espécies de árvores preservadas, como jenipapo, mangueira e aroeira.

No Parque dos Poderes, onde uma das pistas de trânsito é bloqueada para carros e aberta à população, a interdição acontecerá normalmente, das 7h às 19h. O trecho, que compreende as avenidas do Poeta Manoel de Barros e Desembargador Nunes da Cunha, e que margeia a reserva florestal.

Além de abrigar diversos órgãos do governo de Mato Grosso do Sul, é uma Unidade de Conservação Estadual de Proteção Integral, criada como Reserva Ecológica do Parque dos Poderes em 1981 e elevada à categoria de Parque Estadual do Prosa (PEP) em 2002.

Nos finais de semana, a população utiliza o espaço para caminhadas, corridas, passeios de bicicleta, entre outras atividades.

Foto: Edemir Rodrigues

O Parque dos Poderes também é uma opção de lazer