Os frequentadores e turistas que passam pelo Parque das Nações Indígenas podem contar com o núcleo de Apoio Básico do Corpo de Bombeiros, onde haverá serviços de pronto atendimento e primeiros socorros.

A unidade inaugurada na sexta-feira (18), vai funcionar das 6h às 21h e dará apoio, também, a proteção ambiental do parque através do Centro de Proteção Ambiental, que tem como finalidade o planejamento, orientação, proteção ao meio ambiente e ao ecossistema e atendimento aos assuntos relacionados à prevenção e combate a incêndios florestais e produtos perigosos.

Reforma

As obras de reformas no Parque das Nações Indígenas estão em fase de conclusão. Todos os seis Núcleos de Apoio Básico já foram completamente reformados: três estão à disposição do público, um funciona a administração e os outros dois abrigam unidades da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros.

Cada Núcleo compreende três blocos, sendo um com sanitários masculino, feminino e adaptado a pessoas com deficiência e os outros dois blocos podem servir como depósito/alojamento e cantina/administração, dependendo da finalidade.