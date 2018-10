Uma equipe de 14 pessoas trabalham na limpeza do Parque das Nações Indígenas que chegou a ficar interditado na noite de quarta-feira (3), após a tempestade que atingiu Campo Grande.

De acordo com informações do Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul), a energia elétrica foi reestabelecida e o parque já está aberto ao público, desde às 6h desta manhã.

As equipes trabalham na retirada de galhos e folhas das trilhas e quiosques. O trabalho mais demorado, segundo o Imasul, será a limpeza do lago. O órgão ainda informou que não houve danos materiais significativos nas estruturas internas e que o problema maior é a sujeira e sedimentos que foram carregados para dentro do lago.