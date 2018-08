A Agência Municipal de Transportes e Trânsito (Agetran) divulgou nesta sexta-feira (10), que o Peg-Fácil localizado na rua 14 de julho - em frente a Praça Ary Coelho - de Campo Grande será transferida. O novo local do ponto será na rua Rui Barbosa – entre as ruas Barão do Rio Branco e Dom Aquino.

Conforme as informações, a mudança ocorrerá em virtude da implantação da estação de pré-embarque Peg-Fácil no local. A transferência está programada para ocorrer na próxima quinta-feira (16).

Conduto, apesar da mudança as linhas 080 – General Osório/Aero Rancho; 083 – Aero Rancho/Nova Bahia Expresso; 085 – Morenão/Júlio de Castilho e 087 – Guaicurus/General Osório, continuarão com o seu ponto de embarque e desembarque na Rua 14 de Julho, na Praça Ary Coelho.