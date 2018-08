No próximo sábado (11) o prefeito Marquinhos Trad irá assinar autorização de abertura do processo licitatório que garante a revitalização do complexo esportivo do parque Ayrton Senna, orçada em R$ 1 milhão, tendo como prioridade as obras do complexo aquático, que está interditado desde 2014.

A abertura desse processo vai viabilizar os serviços necessários para a reabertura das piscinas como manutenção das bombas, troca dos filtros, reparos de trincas, impermeabilização, troca dos azulejos e revestimento para o pleno funcionamento do parque, que está localizado no bairro Aero Rancho e tem 32 hectares.

O diretor-presidente da Funesp, Rodrigo Terra, ressaltou a importância da revitalização do parque para atender a população. “Além de ser um parque importante da nossa cidade, o Ayrton Senna faz parte de uma das regiões mais populosas de Campo Grande. É um espaço que no início da nossa gestão estava interditado. Nós reabrimos e iniciamos projetos esportivos, que hoje já contam com cerca de mil inscritos em 13 oficinas. E com essa assinatura, conseguiremos reativar também as piscinas e oferecer modalidades aquáticas”, destacou.