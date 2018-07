Uma mulher procurou a polícia na manhã desta quinta-feira (26), para relatar a omissão de guarda do dono de um pitbull que causou um briga entre cachorros nas ruas do bairro Flamboyant, em Chapadão do Sul.

Jéssica Fernanda da Silva de Souza, 26 anos, informou aos policiais que o outro cão tentou fugir mas foi atacado no pescoço, ela afirmou ainda que o pitbull sempre está solto nas ruas atacando quem passa e outros animais.

Os moradores temem que crianças sejam atacadas enquanto vão à escola.