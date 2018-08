O plano de cargas e salários para os guardas municipais de Campo Grande foi instituído nesta sexta-feira (10). O prefeito Marquinhos Trad (PSD), esteve na Câmara Municipal onde assinou o decreto, durante a entrega de medalhas José Antônio Pereira, que homenageia as pessoas que prestaram serviços relevantes para a sociedade.

Com a assinatura do decreto, será formada uma comissão da prefeitura de Campo Grande com o sindicato dos servidores da Guarda Civil Municipal, no qual serão discutidos os termos da redação final do estatuto do plano de cargos e salários e do regimento disciplinar interno da profissão.

O prefeito falou sobre o reconhecimento que a gestão tem pelo trabalho dos guardas civis municipais e que este é um passo, entre tantos outros, que serão tomados.

“Passei a valorizá-los ao olhar cada um por debaixo desta farda. Hoje, como presente de aniversário do 28º da Guarda Civil Municipal, eu assino o decreto que determina a finalização, dentro de um prazo de no máximo cinco meses o plano de cargos e salários”, disse.