Os contribuintes que ainda não conseguiram negociar suas dividas com a Prefeitura de Campo Grande e querem aproveitar o desconto máximo nos juros e correções oferecido pelo Refis – de 90% – tem até este domingo (30) para negociar.

A Central do IPTU estará aberta no sábado (29) e domingo (30), das 8 às 16 horas para atendimento dos contribuintes. Já está montada uma tenda no estacionamento da Prefeitura com 15 mesas de atendimento.

Serão 60 funcionários em cada dia atendendo para dar mais conforto e agilidade ao público. “Organizamos uma estrutura melhor para que possamos atender todos os cidadãos que nos procurarem. Quem vier no domingo (30) poderá pagar a guia na segunda-feira (1º) com os 90% de desconto, pois a data será emitida para pagar na segunda com todas as vantagens”, diz o secretário-adjunto, Sergio Padovan.

Com a negociação, o contribuinte inadimplente com o Município poderá retomar sua capacidade de investimento, regularizando seus débitos, inclusive os inscritos em Dívida Ativa, ajuizados ou não, com a exigibilidade suspensa ou não, em razão de fatos geradores ocorridos até 31 de dezembro de 2017.