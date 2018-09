A Prefeitura de Campo Grande vai construir uma escola com 12 salas de aula, quadra poliesportiva coberta, no Portal Caiobá II, onde, atualmente, mais de 500 crianças são atendidas em um anexo da Escola Municipal Antonio Lopes Lins.

O prazo de execução da obra é de 18 meses, a partir da assinatura da ordem de serviço. A escola será construída em uma área localizada entre as ruas Ilha de Marajó, Luiz Paganini e Rosa Ferreira Pedro.

A obra tem recursos assegurados há quatro anos, quando foi firmado convênio com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) para o repasse de R$ 3.423.368,88 . Em julho de 2014, foi liberada a primeira parcela, no valor de R$ 684.673,78. Ano passado, o prefeito Marquinhos Trad fez gestões junto ao Ministério da Educação para adequações no projeto e evitar o risco de perda dos recursos.

Na quinta-feira (6), foi publicada a licitação da obra, orçada em R$ 4.668.762,91. Como o recurso do FNDE só cobre 73,33% deste custo, a Prefeitura vai entrar com contrapartida de R$ 1.246.396,03 (26,67%). As empresas poderão apresentar propostas até o dia 10 de outubro, às 8 horas, na Central de Atendimento ao Cidadão.