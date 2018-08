Na noite de segunda-feira (13), foram entregues as obras de revitalização e o mais novo chafariz da Praça Ary Coelho. Numa cerimônia em comemoração aos 119 anos de Campo Grade o prefeito Marquinhos Trad destacou o momento importante da manutenção da história de Campo Grande.

“Campo Grande, 41 anos como capital, 119 anos de história. Eu encontrei uma senhora vendendo guloseimas que me abraçou e disse: ‘Aqui eu corri na minha infância!’. Aqui tem histórias; aqui tiveram encontros, namoros, matrimônios; aqui as pessoas vinham tirar fotos no 'Lambe-Lambe'. Não há como se falar de Campo Grande sem falar na Praça Ary Coelho. Foi necessário a soma de esforços de toda a prefeitura para que essa noite acontecesse. Que aqui seja um encontro de emoções, de alegrias. Esse é um presente para nossa cidade” ressaltou o prefeito.

A Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep) trabalhou por 15 dias na restauração da fonte. Foram realizadas manutenção na parte hidráulica e elétrica, limpeza de bomba e motores e conserto no painel de iluminação. A água da fonte entra no sistema de reuso.

Durante a cerimônia também foi assinada uma parceria do Programa de Parceria Municipal (Propam) com a empresa Garden Arts, empresa que ficará responsável pela manutenção da jardinagem ao redor do chafariz e do coreto por dois anos.