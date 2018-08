Os agricultores familiares de Mato Grosso do Sul, interessados em vender seus produtos para as escolas estaduais, tem até está terça-feira (14), para apresentar seus projetos. Ao todo, são 38 unidades de ensino que serão beneficiadas com as propostas, que farão parte do Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae).

Juntas, as 38 escolas correspondem a 23 municípios, são eles: Campo Grande, Amambai, Anaurilândia, Batayporã, Brasilândia, Bodoquena, Caarapó, Coxim, Deodápolis, Dois Irmãos do Buriti, Dourados, Glória de Dourados, Iguatemi, Inocência, Itaporã, Itaquiraí, Miranda, Naviraí, Nioaque, Paranaíba, Ribas do Rio Pardo, Sidrolândia e Três Lagoas.

Os interessados devem acessar o site da Secretaria de Estado de Educação (SED) e procurar, na lateral direita do monitor, a opção Agricultura Familiar – Chamada Pública.

Veja a relação das escolas estaduais;

• EE Profª Clarinda Mendes de Aquino – Campo Grande;

• EE Luisa Vidal Borges Daniel – Campo Grande;

• EE Profª Ada Teixeira dos Santos Pereira – Campo Grande;

• EE João Carlos Flores – Campo Grande;

• Ee Prof Severino de Queiroz – Campo Grande;

• EE Elvira Mathias de Oliveira – Campo Grande;

• EE José Maria Hugo Rodrigues – Campo Grande;

• EE Vespasiano Martins – Campo Grande;

• EE Indígena MBO Eroy Guarani Kaiowá – Amambai;

• EE Maria José – Anaurilândia;

• EE Braz Sinigaglia – Batayporã;

• EE Adilson Alves da Silva – Brasilândia;

• EE Joaquim Mário Bonfim – Bodoquena;

• ;EE Indígena de EM “YVI POTY” – Caarapó;

• EE Tem. Aviador Antônio João – Caarapó;

• EE Padre Nunes – Coxim;

• EE Edwirges Coelho Derzi – Deodápolis;

• EE João Baptista Pereira – Deodápolis;

• EE Porto Vilma – Deodápolis;

• EE Estefana Centurion Gambarra – Dois Irmãos do Buriti;

• EE Joaquim Vaz de Oliveira – Dourados;

• EE Prof. Alício Araújo – Dourados;

• EE Hilda Bergo Duarte – Glória de Dourados;

• EE Paulo Freire – Iguatemi;

• EE Prof. João Pereira Valim – Inocência;

• EE Rodrigues Alves – Itaporã;

• EE Sem. Saldanha Derzi – Itaporã;

• EE Manoel Guilherme dos Santos – Itaquiraí;

• EE Dona Rosa Pedrossian – Miranda;

• EE Antônio Fernandes – Naviraí;

• EE Padroeira do Brasil – Nioaque;

• EE José Garcia Leal – Paranaíba;

• EE Manoel Garcia Leal – Paranaíba;

• EE Dr João Ponce de Arruda – Ribas do Rio Pardo;

• EE Sidrônio Antunes de Andrade – Sidrolândia;

• EE Afonso Francisco Xavier – Três Lagoas;

• EE Dom Aquino Corrêa – Três Lagoas;

• EE José Ferreira – Três Lagoas.