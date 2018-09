O prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad (PSD), fechou nesta quarta-feira (12), uma parceira com produtores rurais para preservação da Bacia Guariroba. O Executivo Municipal assinou contratos para o Pagamento por Serviços Ambientais (PSA) de 16 propriedades rurais.

O documento prevê a remuneração (financeira ou por serviço) aos produtores que adotarem métodos sustentáveis na sua propriedade. A proposta é incentivar práticas sustentáveis que visem à restauração do potencial hídrico e do controle da poluição difusa no meio rural.

O recurso disponível para essa compensação, que terá duração de cinco anos, é proveniente do Fundo Municipal do Meio Ambiental. Os valores são estabelecidos a partir da medição de qualidade dos serviços em cada propriedade, feita por uma auditoria criada para esta finalidade.

O PSA faz parte do programa "Manancial Vivo", criado há 10 anos, cujo objetivo é a adesão voluntária dos produtores rurais que, por meio de práticas e manejos conservacionistas e de melhoria da distribuição da cobertura florestal na paisagem, contribuam para o aumento da infiltração de água e para o abatimento efetivo da erosão, sedimentação e incremento de biodiversidade na região.