As vagas são para diversas áreas e estão disponíveis a todos os níveis de escolaridade

A Prefeitura de Laguna Carapã, abriu nesta segunda-feira (23), inscrições para o processo seletivo com 96 vagas de todos os níveis de escolaridade.

A seleção vale até um ano, com jornadas de trabalho de 40h semanais e salários que podem chegar em até R$ 12.372,80.

As vagas são para os cargos de agente comunitário de saúde (8); agente de controle de endemias (1); assistente de administração (1); auxiliar de consultório odontológico (1); auxiliar de educação infantil (8); auxiliar de enfermagem (2); auxiliar de serviços de limpeza pública (8); auxiliar de serviços gerais (15); auxiliar de serviços gerais indígena (5); contador (1); enfermeiro (1); farmacêutico (1); fiscal de vigilância sanitária (1); fisioterapeuta (1); inspetor de alunos (1); médico (1); médico veterinário (1); merendeira (3); motorista (12); odontólogo (1); operador de máquinas pesadas (2); psicólogo (1); recepcionista (2); técnico em enfermagem (6); técnico em informática (1); trabalhador braçal (2); tratorista (4) e vigilante (5).

Os interessados podem se inscrever até 3 de agosto, via internet, por meio do site http://concurso.sixinf.com.br/concurso17.jsp. As taxas de inscrições variam de R$ 30 a R$ 80.

O edital pode ser conferido aqui. Haverá aplicação de prova escrita objetiva, de caráter classificatório e eliminatório, com realização prevista no dia 26 de agosto, referente a qualificação dos concorrentes.