A prefeitura abriu nesta sexta-feira (3), processo seletivo para contração temporária de técnicos em radiologia para atuarem nas unidades da Rede Pública Municipal de Saúde de Campo Grande.

Estão sendo ofertadas sete vagas, com contratação temporária de um ano, carga horária de 24 horas e salário inicial de R$1.243,03.

O edital do processo seletivo foi publicado na edição de hoje, do Diário Oficial (Diogrande).

As inscrições ficarão abertas via internet, através do site: www.campogrande.ms.gov.br/seges/processoseletivo, a partir de 10h da próxima terça-feira (7) até as 16 h de quarta-feira (8).

O candidato somente terá a sua inscrição efetivada se forem realizados todos os procedimentos previstos no edital.

Após o período de inscrições online, será publicada no Diogrande a relação das inscrições deferidas de todos os candidatos inscritos, convocando-os para a entrega dos títulos, entrega do comprovante de inscrição e da cópia de um documento oficial com foto.