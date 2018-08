Foi publicada no Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande), desta quarta-feira (29), a convocação do processo seletivo para contratação de assistente social, farmacêutico e técnico de enfermagem da Prefeitura de Campo Grande. Os profissionais vão atuar no regime de contratação temporária nos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) de Campo Grande.

Os convocados devem comparecer na próxima quinta-feira (30), às 8h, na Gerência de Movimentação e Lotação-GEMOL/SEGES, na Avenida Afonso Pena, n. 3.297 – Centro – Campo Grande/MS, para orientação sobre a documentação e para o preenchimento das vagas e efetivação do procedimento de contratação.

Confira a relação de convocados: