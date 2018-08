Os candidatos classificados do 75º a 96º lugar do processo seletivo para professores da função de Assistente Educacional Inclusivo, foram convocados nesta quarta-feira (1º) pela prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed).

Os convocados deverão entregar o comprovante de Conclusão do Curso de Magistério ou Normal Médio, original e cópia de um documento oficial de identificação com foto. Também a documentação comprobatória da experiência profissional e da participação em eventos de qualificação profissional na área de atuação.

O edital deste processo seletivo prevê a contratação temporária, por prazo determinado de doze meses. Esse profissional atuará no atendimento dos alunos com deficiência nas unidades escolares da Rede Municipal de Ensino (Reme). O salário oferecido para carga horária semanal de 40 horas é de R$ 1.950,00.

Os candidatos deverão comparecer no dia 3 de agosto, a partir das 8 horas, no Espaço de Formação Lúdio Martins Coelho, na Secretaria Municipal de Educação – Rua Onicieto Severo Monteiro, n. 460 – Vila Margarida.

O profissional oferecerá apoio pedagógico e atuará no contexto da classe do ensino comum, promovendo o acesso dos alunos com deficiência ao conhecimento, conteúdos curriculares e em todas as atividades didático-pedagógicas escolares.