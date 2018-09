Em comemoração ao Dia da Árvore celebrado na próxima sexta-feira (21), a prefeitura de Campo Grande irá distribuir mudas de plantas na praça da Vila Margarida. A doação também acontecerá no Centro de Educação Ambiental (CEA) Imbirussu, no Paço Municipal e na Central de Atendimento ao Cidadão (CAC).

A distribuição começa nesta quarta-feira (19) e vai até à sexta-feira. Para os interessados, confira a programação abaixo;

Quarta-feira – 19 de setembro

9 horas – Evento Plantando Vida – Praça da Vila Margarida com a realização de plantio, distribuição de mudas, apresentação de orquestra, coral e haverá uma roda de conversa sobre os benefícios da Arborização na saúde emocional das pessoas. O evento também faz parte das ações alusivas ao Setembro Amarelo

Quinta-feira – 20 de Setembro

9 horas – Plantio de 300 árvores no CEA Imbirussú – ação voltada ao programa de erradicação das leucenas no Parque Linear do Imbirussú e distribuição de mudas.

Sexta-feira – 21 de Setembro (Dia da Árvore)

8h30 horas – Distribuição de mudas frutíferas no Paço Municipal e no CAC.