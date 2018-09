O cronograma semanal das obras do “Reviva Campo Grande” foi pela assessoria de imprensa da prefeitura municipal. O projeto visa dar “cara” nova ao centro da capital.

A partir desta sexta-feira (21), o cruzamento da Rua 14 de Julho com a rua Antônio Maria Coelho será fechado. A interdição ocorrerá por dois dias. No local, vai iniciar as obras de instalação da rede de esgoto do lado direito, entre a avenida Mato Grosso e Rua Antônio Maria Coelho.

Outras interdições;

A Agência Municipal de Trânsito (Agetran) informa que as vias abaixo estão interditadas por tempo indeterminado:

– Rua 14 de Julho, entre avenida Fernando Corrêa da Costa e avenida Afonso Pena.

Rotas alternativas: Avenida Ernesto Geisel, rua Rui Barbosa e rua Padre João Crippa.

– Rua 14 de Julho, entre rua Dom Aquino e rua Maracaju

– Rua 15 de Novembro, entre rua 13 de Maio e Avenida Calógeras.

Rotas alternativas: Avenida Fernando Corrêa da Costa, avenida Afonso Pena e rua Dom Aquino.