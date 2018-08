As obras estão sendo realizadas para transformar o centro da cidade

O cronograma do “Reviva Campo Grande”, da próxima semana foi divulgada, na última quinta-feira (2). O projeto está sendo realizado para mudar a “cara” da rua 14 de julho da capital.

Confira abaixo o cronograma semanal de trabalho;

De segunda-feira (6) a sexta-feira (10), serão realizadas as obras para instalação da rede de esgoto do lado direito da rua 14 de Julho, entre a Maracaju e Antônio Maria Coelho.

Também de segunda-feira (6) a sexta-feira (10), deste mês, vai ser realizada as obras de instalação da rede de esgoto do lado esquerdo, na rua 14 de Julho, entre a 15 de Novembro e Afonso Pena.

Na terça-feira (7), da próxima semana, ainda estão previstas as obras de drenagem. Para o serviço, será feito o fechamento do cruzamento da 14 de Julho com a Maracaju (meia pista na Maracaju).

Continua a seguinte obra:

Instalação de poço de visita na 14 de Julho com a 15 de Novembro.