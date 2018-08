A programação dos eventos que serão realizados nesta quarta-feira (1º), referente ao aniversário de 119 anos de Campo Grande - celebrado anualmente no dia 26 de agosto, foi divulgada pela assessoria de imprensa da prefeitura municipal. A informação é somente sobre hoje.

Confira:

8 horas

Evento: Palestra: Trânsito seguro nos 119 anos da Cidade Morena

Local: Escola Municipal Professora Maria Tereza Rodrigues – Rua Coronel Adauto

8h30 às 11h / 14 às 17h

Evento: Lançamento de projeto de apoio psicopedagógico

Local: Escola Municipal Consulesa Margarida Maksoud Trad

Rua do Leão s. n. – Bairro Estrela D’alva

10 horas

Evento: Assinatura de autorização de abertura do processo licitatório da reforma e adequação do Ginásio Avelino Reis (Guanandizão) e sanção da lei do Sistema Campo-Grandense de Esporte e Lazer

Local: Gabinete do Prefeito Paço Municipal – Avenida Afonso Pena, 3.297 – Centro

14 horas

Evento: Espetáculo teatral: República semafórica em Campo Grande – 119 anos

Local: Escola Municipal Maestro João Correa Ribeiro-

Rua Nova Iorque, 227 – Bairro Campo Novo

18 horas

Evento: Aula inaugural dos cursos de formação da Escola de Governo de Campo Grande

Local: Auditório do Espaço de Formação Lúdio Martins Coelho – CEFOR/SEMED-

Rua Onicieto Severo Monteiro, 460 – Vila Margarida

19 horas

Evento: Abertura do II Circuito Gastronômico

Local: Praça do Peixe – Avenida Bom Pastor – Bairro Vilas Boas